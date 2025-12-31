La Generalitat activa el dispositiu especial de seguretat de la Policia de la Generalitat per a Cap d’Any

La Policia de la Generalitat desplega un dispositiu especial a les tres províncies per garantir la seguretat i el compliment de la normativa en locals d’oci durant Cap d’Any.
Inclou pulseres detectors de drogues de submissió química, reforç del 1·1·2 i mesures de prevenció d’agressions sexuals per protegir la ciutadania.
La Generalitat ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat durant la Nit de Cap d’Any i l’1 de gener de 2026, que desplegarà la Policia de la Generalitat al llarg de tot el 31 de desembre i entre les 00:00 i les 08:00 h de l’1 de gener, a més del reforç del personal del telèfon d’emergències 1·1·2.
La vicepresidenta primera i consellera Susana Camarero i el conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, han destacat que la prioritat és que la ciutadania puga gaudir amb seguretat de l’oci nocturn i de les celebracions d’aquestes dates.
Funcions del dispositiu
- La Policia de la Generalitat verificarà el compliment de les condicions de seguretat en locals amb gran afluència de públic, com discoteques, sales de festa, pubs i sales de ball.
- Es comprovarà el límit d’aforament, el correcte manteniment dels extintors i les sortides d’emergència, entre altres mesures.
- El dispositiu es desplegarà a les tres províncies, especialment a les capitals i zones d’influència, coordinat amb la Policia Nacional, Guàrdia Civil i policies locals.
Efectius i coordinació
- 81 funcionaris: 12 a Castelló, 25 a Alacant/Elx i 44 a València.
- Des de la Sala de Coordinació Policial (1·1·2) es gestionarà el dispositiu amb coordinació ràpida amb els serveis d’emergències.
- El telèfon 1·1·2 comptarà amb 25 operadors i coordinadors en lloc dels 9 habituals.
Prevenció d’agressions sexuals
- La Generalitat distribuirà pulseres detectors de drogues de submissió química en les festes autoritzades per a disuadir i protegir davant possibles agressions sexuals.
- Les pulseres detecten substàncies com GHB, èxtasi líquid o burundanga; si hi ha presència, la beguda deixa una marca verda. Es poden reutilitzar mentre no es detecte contaminació.
- Es proporcionarà material de suport als establiments, incloent xapes amb el telèfon d’atenció a víctimes (900 220 022) i protocols d’actuació per al personal del sector de l’oci nocturn.
Mesures complementàries
- La Generalitat compta amb centres d’atenció integral 24 h per a víctimes d’agressions sexuals a cada província.
- També es mantenen punts violeta, campanyes de sensibilització, informació i formació específica per a professionals i personal de seguretat.
Segons Camarero, les agressions sexuals estan molt vinculades al consum d’alcohol, fàrmacs o drogues il·legals, la qual cosa fa imprescindible impulsar mesures preventives i reforçar la conscienciació entre els joves sobre respecte, consentiment i ús responsable de xarxes i continguts digitals.
Aquest dispositiu especial garanteix que la Nit de Cap d’Any i l’1 de gener es puguen viure amb seguretat, prevenció i protecció per a tota la ciutadania.