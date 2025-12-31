L’Ajuntament realitza l’entrega de les Insígnies d’Or de la ciutat

L’Ajuntament reconeix la trajectòria de persones i entitats destacades amb les Insígnies d’Or 2025 en cultura, empreses, humanisme i activitats diverses.
La Coral Polifònica, Ernesto Ferrandis, Eduardo Part i La Fúmiga són els guardonats que han projectat Alzira en diferents àmbits.
Alzira va celebrar ahir, 30 de desembre, l’acte d’entrega de les Insígnies d’Or de la Ciutat d’Alzira 2025, uns reconeixements que l’Ajuntament atorga anualment a persones i entitats destacades del municipi.
La decisió va ser adoptada per la Junta de Portaveus, i l’acte es va celebrar coincidint amb la commemoració de l’entrada del rei en Jaume a Alzira. L’alcalde, Alfons Domínguez, va comunicar personalment el reconeixement als guardonats.
En la categoria de Cultura, la Insígnia d’Or ha sigut per a la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira, amb motiu del seu 40 aniversari.
En Activitats Empresarials, el guardó ha recaigut en Ernesto Ferrandis Nadal;
en Humanisme, s’ha reconegut Eduardo Part Dalmau; i
en Activitats Diverses, el grup La Fúmiga.
Representants del poble alzireny que, amb la seua trajectòria i compromís, contribueixen a fer créixer i projectar la ciutat en àmbits tan diversos com la cultura, l’economia, la música o el vessant social.