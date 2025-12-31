Aldaia viu una vesprada carregada de bon ambient amb el Palmito Fest

Xiquets i famílies gaudeixen d’activitats, música i tallers en un Palmito Fest ple d’alegria i diversió.
L’Emissari Reial i les campanades infantils van tancar una vesprada de festa i il·lusió nadalenca.
Aldaia va celebrar durant la jornada del 30 de desembre el Palmito Fest, un festival pensat especialment per als més menuts de la casa, que ha omplit la localitat d’alegria, música i activitats familiars.
Durant tota la vesprada, xiquets i xiquetes han pogut gaudir de diferents casetes d’activitats i tallers, així com d’espais lúdics i educatius, entre els quals ha destacat la presència d’un estand de la Policia Local d’Aldaia, on els més menuts han pogut conéixer de prop el seu treball i els vehicles oficials.
Un dels moments més esperats ha estat la visita de l’Emissari Reial, que ha recollit les cartes dels xiquets i xiquetes, carregades d’il·lusió i desitjos de cara a l’arribada dels Reis d’Orient.
La música també ha estat protagonista gràcies a l’actuació de Dani Miquel, que ha fet cantar i ballar a famílies senceres, convertint la plaça en un gran espai de festa compartida.
El festival ha culminat amb una traca final molt especial, les tradicionals campanades infantils, protagonitzades per la Fallera Major Infantil d’Aldaia, Vega, en un ambient de celebració i emoció.
La regidora de Festes, Mónica Trujillo, ha confirmat que els Reis d’Orient estaran presents el pròxim 5 de gener en la cavalcada, mantenint viva una de les tradicions més estimades.
Un Palmito Fest que ha deixat clar que Aldaia aposta per un Nadal pensat per a la infància i per a gaudir en família.