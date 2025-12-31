Servei ininterromput de Metrovalencia i tramvia en Cap d’Any

FGV mantindrà trens i tramvies de manera ininterrompuda des de la nit del 31 de desembre fins al matí de l’1 de gener, garantint desplaçaments segurs durant la celebració.
El servei especial inclou línies de metro fins a les 3:00 h i tramvies nocturns amb freqüències adaptades per facilitar els viatges de Cap d’Any.
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ampliarà el servei nocturn habitual amb motiu de la Nit de Cap d’Any, mantenint el pas de trens i tramvies de manera ininterrompuda des de la nit del 31 de desembre, abans de les campanades, fins al matí de l’1 de gener.
Este dispositiu especial incrementa l’oferta habitual de divendres, dissabtes i vigílies de festius, facilitant el desplaçament segur durant tota la nit fins a prop de les 3 de la matinada. Se suma a la programació nadalenca que manté els horaris habituals, servei nocturn i tramvies addicionals a Expojove del 26 de desembre al 4 de gener.
FGV recomana als usuaris informar-se a la web, app oficial, telèfon gratuït 900 46 10 46 o a les xarxes socials @metrovalencia i facebook/metrovalencia.fgv.
Línies de metro
Amb el servei especial, els destins Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol i Riba-roja del Túria comptaran amb servei fins a les 3:00 h des de les estacions de València, prenent com a referència Àngel Guimerà (Línies 1, 2, 3, 5 i 9), amb les mateixes freqüències que el servei nocturn habitual.
A partir d’eixa hora i fins a l’inici del servei de l’1 de gener, els trens finalitzaran a Aeroport, Marítim, Alboraya-Peris Aragó, Paterna, Seminari i Torrent Avinguda amb freqüència de 40 minuts, reduint-se a 20 minuts en trams subterranis.
Línies de tramvia
- Línia 4 (Dr. Lluch-Mas del Rosari) i Línia 6 (Tossal del Rei-Marítim): tramvia tota la nit amb freqüència de 40 minuts; la Línia 4 finalitzarà a Vicente Andrés Estellés, excepte dos trens que arribaran a Mas del Rosari.
- Línia 8 (Neptú-Marítim): freqüència de 40 minuts fins a les 2:45 h, després 60 minuts fins a les 4:45 h, i després de nou 40 minuts fins a l’inici del servei de l’1 de gener.
- Línia 10 (Alacant-Natzaret): servei tota la nit amb 40 minuts fins a Natzaret i 20 minuts fins a Ciutat de les Arts i Ciències-Justícia, enllaçant amb el servei regular de l’1 de gener.
Este servei especial garanteix desplaçaments segurs i continus durant la celebració de Cap d’Any a tota la xarxa de Metrovalencia i tramvia.