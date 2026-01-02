Barrachina reclama menys burocràcia per a la pesca mediterrània

El conseller reclama una adaptació immediata de les noves obligacions de notificació i registre de captures per a la flota de pesca de baixura.
La pesca valenciana, que enguany ha capturat 12.825.599 quilos, representa una activitat econòmica i social que “no ha de veure’s llastrada per un excés de tràmits administratius allunyats de la realitat del sector”.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha exigit al Govern d’Espanya que actue de manera immediata per impedir l’aplicació del “absurd” preavís de dues hores i mitja, que el Ministeri aplicarà a partir del pròxim 10 de gener als vaixells de més de 12 metres.
Barrachina ha advertit que es tracta d’una exigència burocràtica incompatible i inassumible per a la pesca de baixura del Mediterrani, i ha criticat que el Ministeri “no haja defensat a Brussel·les la realitat del sector”, permetent l’entrada en vigor d’obligacions que “no s’ajusten a la manera com es faena a les nostres costes”.
El conseller ha explicat que la pesca mediterrània no opera amb grans marees ni jornades lluny del port, sinó amb eixides i entrades de proximitat, condicionades per l’estat de la mar, el temps, la seguretat i la dinàmica de les captures.
“No té cap sentit que una embarcació que està faenant a mitja hora del port haja de notificar amb dues hores i mitja d’antelació la seua arribada o la previsió del que porta a bord. Això no és control, és desconnexió amb la realitat”, ha assenyalat.
Barrachina ha alertat, a més, que el nou marc elimina el llindar mínim de 50 quilos en el Registre Diari de Captures, obligant a anotar cada espècie des del primer quilo.
“La combinació d’ambdues exigències suposa un nou colp burocràtic que desplaça el patró i la tripulació del seu treball real cap a una càrrega administrativa desproporcionada, amb el risc afegit de sancions per errors formals i no per infraccions materials. Els nostres pescadors volen pescar i viure del seu treball. No poden convertir la faena en un part administratiu permanent”, ha subratllat.
El conseller també ha remarcat el pes econòmic i social del sector pesquer valencià i ha recordat que durant aquest any la pesca a la Comunitat Valenciana ha assolit 12.825.599 quilos de captures, amb un valor en llotja de 69.540.559 euros.
“Parlem de milers de famílies, d’economia local, de llotges, de ports, d’activitat vinculada i de seguretat alimentària. Un sector que genera prop de 70 milions d’euros anuals no pot perdre’s en burocràcies”, ha remarcat.
El conseller ha reclamat al Ministeri una resposta immediata basada en tres principis fonamentals:
adaptació al Mediterrani, diàleg amb el sector i seguretat jurídica, que garantisca que el pescador no serà sancionat per una norma impossible de complir.
Barrachina ha situat aquesta reivindicació en un moment decisiu per al sector, amb la negociació del pròxim Marc Financer Plurianual 2028-2034.
“Ens juguem molt a Europa. O es defensa la pesca del Mediterrani o es continuarà empenyent el sector al límit. I ací el Govern d’Espanya ha d’estar present, no arribar tard”, ha afirmat.
Finalment, el conseller ha reiterat que el Consell estarà “al costat del sector” i continuarà reclamant una política pesquera que combine sostenibilitat, viabilitat econòmica, suport a la modernització de la flota i un marc normatiu realista.
“El pescador valencià és part de la solució. És aliat i guardià de la mar. El que no pot ser és víctima d’una burocràcia cega”, ha conclòs.