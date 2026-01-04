Agricultura destina 600.000 euros a ajudes indemnitzatòries per a l’erradicació i el control de la Xylella fastidiosa en 2025

Agricultura destina 600.000 euros en 2025 per a compensar els afectats per la Xylella fastidiosa
La Generalitat incrementa fins a 600.000 euros les ajudes per a l’erradicació i el control de la Xylella a la Comunitat Valenciana
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha destinat un total de 600.000 euros durant l’any 2025 a ajudes indemnitzatòries adreçades a les persones propietàries de parcel·les i als proveïdors de material vegetal afectats per l’aplicació de mesures fitosanitàries obligatòries per a la lluita contra la Xylella fastidiosa.
Aquestes subvencions tenen com a objectiu compensar els perjudicis derivats de l’adopció de mesures obligatòries acordades mitjançant la resolució de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal, en el marc del pla d’erradicació i control d’aquesta bacteri de quarantena a la Comunitat Valenciana.
En l’exercici 2025, l’import destinat a aquestes ajudes s’ha incrementat en 100.000 euros, amb la finalitat de poder atendre un major nombre de sol·licituds. La resolució preveia inicialment una dotació de 500.000 euros, amb la possibilitat d’ampliar-la sense necessitat de publicar una nova convocatòria, com finalment s’ha produït.
A més, també es consideren indemnitzables els gastos derivats de l’arrancada i la destrucció del material vegetal afectat per les mesures obligatòries de lluita contra la Xylella fastidiosa. La quantia màxima subvencionable per aquests conceptes és de fins a 5.000 euros per hectàrea, sempre que les tasques s’hagen realitzat directament per la persona propietària de la parcel·la, o al seu càrrec, i es justifique degudament el pagament.
Les ajudes es concedeixen mitjançant el procediment ordinari en règim de concurrència competitiva, d’acord amb la normativa vigent.