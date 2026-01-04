Cavalcada dels Reis Mags a Carlet

Ses Majestats d’Orient recorreran els carrers de Carlet amb música, animació i carrosses decorades, portant il·lusió a grans i menuts.
La desfilada culminarà amb la representació a l’Església de l’Assumpció i el repartiment de regals a domicili i a la Sala Giner.
La vesprada del dilluns 5 de gener de 2026, els carrers de Carlet s’ompliran d’il·lusió i màgia amb l’arribada de Ses Majestats d’Orient, els Reis Mags. Aquesta tradició, esperada per xiquets i xiquetes de totes les edats, marca l’inici de les celebracions nadalenques més esperades i plenes de simbolisme a la ciutat.
A les 17.30 h, Melcior, Gaspar i Baltasar entraran a Carlet pel carrer Raval i iniciaran un recorregut que passarà per carrers emblemàtics com Major, Sant Bernat, Germanes, Dos de Maig i Mestre Martínez, fins a arribar a l’Ajuntament, on els veïns i veïnes podran saludar-los i veure de prop la desfilada. Durant tot el trajecte, la cavalcada anirà acompanyada de música, animació i carrosses decorades, creant un ambient festiu i captivador per a tota la família.
El punt culminant de la cavalcada serà a l’Església de l’Assumpció, on tindrà lloc la representació de l’arribada dels Reis a Betlem, un moment carregat de simbolisme que recorda el viatge dels Reis Mags per portar regals i esperança. Aquesta activitat permet a la ciutadania viure de prop la tradició nadalenca i reforça els valors d’il·lusió i generositat associats a aquestes festes.
Després de la cavalcada, Ses Majestats continuaran la seua tasca repartint els regals pels domicilis, garantint que tots els xiquets i xiquetes reben la seua sorpresa personalitzada. Aquesta activitat complementa la desfilada i manté viva la il·lusió fins a la nit, convertint la jornada en un record inesborrable per a les famílies.
Per facilitar la recollida dels regals, l’Ajuntament ha habilitat la Sala Giner (entrada per l’Albereda), amb els següents horaris:
- 2 de gener: 18.30 a 20.30 h
- 3 de gener: 10 a 12 h i 18 a 20 h
- 4 de gener: 18 a 20 h
Es recomana a les famílies planificar la visita a la Sala Giner segons aquests horaris, per assegurar-se que tots els regals es lliuren de manera ordenada i segura. Aquest dispositiu permet que la màgia de la Nit de Reis arribe a cada llar, alhora que es garanteix la comoditat i la seguretat de tots els assistents.
La Cavalcada dels Reis Mags és, sens dubte, un dels moments més esperats de les festes nadalenques a Carlet, combinant tradició, cultura i il·lusió en una experiència única que fomenta la convivència i el gaudi de la comunitat.