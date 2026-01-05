Albalat de la Ribera recapta més de 1.300€ en la seua Sant Silvestre solidària

Més de 700 participants gaudeixen de la 39a Sant Silvestre d’Albalat de la Ribera amb disfresses i activitats per a totes les edats
La cursa solidària recapta 1.340 € per a l’Associació de Persones Majors d’Albalat i prepara el 50è aniversari per al 2026
Albalat ha acomiadat el 2025 amb la seua tradicional Sant Silvestre, donant la benvinguda al nou any en una jornada lúdica i saludable. Una cursa que compta ja amb 39 edicions i que cada 31 de desembre ompli els carrers del municipi de persones de totes les edats amb un fi solidari, enguany a favor de l’Associació de Persones Majors d’Albalat de la Ribera (APEMAR).
Amb una participació de vora 700 persones, la 39a Sant Silvestre d’Albalat de la Ribera va començar amb la cursa infantil i va seguir amb l’absoluta de 6 km.
Les disfresses foren les grans protagonistes de la jornada, amb el barret del Pare Noel com a complement estrella, però també altres propostes originals.
La Sant Silvestre va tancar amb el lliurament dels diferents premis, tant els competitius com els de millor disfressa.
Finalment, es recaptaren 1.340€ per a APEMAR, quantitat a què caldrà sumar les donacions de Runática amb la descàrrega de les fotografies de la cursa.
Amb tot, l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera llança un missatge clar per a este 2026: poder celebrar el 50 aniversari de la seua Sant Silvestre.