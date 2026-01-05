Algemesí rep als Carters Reials en una vesprada amb música i màgia

Els Carters Reials arriben a Algemesí amb música, màgia i activitats inclusives per a tots els públics
L’acte s’adapta a infants amb hipersensibilitat sensorial per garantir una experiència accessible i festiva
Algemesí va acollir ahir una emotiva i inclusiva jornada amb motiu de l’entrega de cartes als Missatgers Reials, un dels actes més esperats del calendari nadalenc, que va reunir nombroses famílies amb l’objectiu de fer arribar els seus desitjos als Reis Mags d’Orient. La vesprada va estar marcada per la il·lusió, la fantasia i un ambient festiu pensat per a tots els públics.
L’esdeveniment va comptar amb espectacles de màgia i música en directe, que van convertir l’espai en un escenari ple de color, rialles i emoció. Els més menuts van poder gaudir d’actuacions pensades especialment per a ells, mentre esperaven el seu torn per a lliurar les cartes carregades de somnis i il·lusions als Missatgers Reials.
Una de les principals novetats d’enguany va ser l’organització de l’acte en dos torns diferenciats, amb la finalitat de garantir una experiència més accessible i respectuosa amb la diversitat. El primer torn va consistir en una entrega de cartes silenciosa, dirigida als xiquets i xiquetes amb hipersensibilitat sensorial, reduint al màxim l’estimulació sonora i visual per crear un entorn tranquil i segur.
Aquesta iniciativa va ser molt ben rebuda per les famílies, que van valorar positivament l’esforç per adaptar la celebració a les necessitats de tots els infants.
Amb aquesta proposta, Algemesí reafirma el seu compromís amb unes festes nadalenques inclusives, on la tradició i la il·lusió conviuen amb valors com la sensibilitat, el respecte i la inclusió, aconseguint que la màgia dels Reis Mags arribe a tots els xiquets i xiquetes sense excepció.