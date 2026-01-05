Camarero reafirma el compromís del Consell amb els més vulnerables en el repartiment solidari de Reis del Banc d’Aliments i el Valencia CF

Camarero participa en el repartiment solidari de joguets i tortells de Reis per a prop de 300 nens i nenes vulnerables
El Consell reforça el seu compromís amb la infància i les famílies en situació de vulnerabilitat amb la col·laboració del Banc d’Aliments i el Valencia CF
La vicepresidenta del Consell i consellera de Vivienda, Ocupació, Joventut i Igualtat, Susana Camarero, ha participat en la jornada solidària organitzada pel Banc d’Aliments de València amb motiu de la celebració de la Nit de Reis. Aquesta iniciativa ha estat destinada a portar il·lusió i suport a prop de 300 nens i nenes de famílies en situació de vulnerabilitat.
Durant el repartiment de joguets i tortells de Reis, que ha tingut lloc a l’estadi de Mestalla, Camarero ha subratllat el ferm compromís del Consell amb les persones que més ho necessiten, especialment amb la infància i la joventut, posant en valor la col·laboració entre administracions públiques, entitats socials i el teixit solidari de la Comunitat Valenciana.
La vicepresidenta ha destacat que accions com aquesta “reflecteixen l’esperit d’una societat compromesa i solidària” i ha reiterat el suport del Consell a iniciatives que garanteixen la igualtat d’oportunitats i el benestar dels infants, així com l’atenció integral a les famílies i col·lectius més vulnerables.
Camarero ha agraït la labor del Banc d’Aliments de València, del Valencia CF i de la seva fundació, així com dels voluntaris i entitats col·laboradores, per fer possible una jornada que combina ajuda material amb un missatge d’esperança i proximitat, especialment en unes dates tan significatives per als més petits.
Aquesta iniciativa reforça la filosofia del Consell de promoure la cohesió social, la solidaritat i la protecció de la infància, demostrant que la col·laboració entre institucions, entitats i ciutadania és clau per donar resposta a les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat.