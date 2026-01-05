RIBERA
TELEVISIÓ

Desarticulat un grup criminal dedicat al furt de supermercats en tota Espanya

La Guàrdia Civil deté cinc persones i investiga dues més per 58 furts en supermercats a tot el territori nacional

Els productes robats, valorats en més de 40.000 €, es venien posteriorment en barriades marginals

La Guàrdia Civil ha detingut cinc homes i investigat altres dos per 58 furts en supermercats de tota Espanya. La investigació va començar després de dos robatoris a Guadassuar i Càrcer amb el mateix vehicle de lloguer. Es va desmantellar un grup organitzat que furtava en diverses cadenes i venia els productes robats en barriades marginals. El valor dels furts supera els 40.000 euros.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats