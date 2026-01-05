La borrasca Francis obliga molts municipis a modificar les seues celebracions de Reis Mags

La borrasca Francis força a ajornar, cancel·lar o traslladar les cavalcades de Reis per garantir la seguretat dels infants
Els ajuntaments busquen alternatives en espais coberts davant el fred extrem i les precipitacions a la Comunitat Valenciana
La borrasca Francis marca la recta final de les festes de Nadal. Molts ajuntaments s’han vist obligats a cancel·lar, modificar o ajornar les seues activitats a l’aire lliure, com les cavalcades dels Reis Mags.
Els consistoris han prioritzat les recepcions en pavellons coberts o han aplaçat les desfilades davant el risc que el fred extrem i les precipitacions afecten la salut dels xiquets i xiquetes.
El temporal Francis, que assota des de dissabte la Comunitat Valenciana, no només ha portat neu sinó també un ambient gèlid amb temperatures mínimes històriques. Este escenari ha forçat els ajuntaments a buscar alternatives perquè els més menuts no es queden sense entregar les seues cartes als Reis Mags ni sense les molt esperades cavalcades.
Alguns pobles, com Algemesí, han optat per mantindre la data habitual i traslladar l’activitat a instal·lacio