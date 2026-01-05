La cavalcada de comiat dels Reis d’Orient d’Alzira es celebrarà el 6 de gener al matí amb un itinerari renovat i més participatiu

La desfilada s’ajorna al matí del 6 de gener per la previsió meteorològica i amplia el recorregut per arribar a més barris
Associacions i clubs esportius s’incorporen al seguici per reforçar el caràcter participatiu de la cavalcada
Ses Majestats els Reis d’Orient han decidit posposar la cavalcada de comiat al dilluns 6 de gener, a les 11.00 hores, a causa de la previsió meteorològica adversa. Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran els carrers d’Alzira per acomiadar-se de la ciutadania amb la màgia, la il·lusió i els somriures que els caracteritzen.
Com a principal novetat d’enguany, la cavalcada comptarà amb un itinerari parcialment nou i més llarg, fet que permetrà que més veïns i veïnes puguen gaudir del pas de Ses Majestats per diferents punts de la ciutat. Esta ampliació reforça el caràcter obert i pròxim d’un dels actes més esperats del Nadal alzireny.
A més, la cavalcada fa un pas endavant en el seu caràcter participatiu, ja que, a banda de les associacions que tradicionalment han format part del seguici, s’ha obert la participació a noves associacions i clubs esportius locals, fomentant així una major implicació del teixit social i esportiu d’Alzira.
La regidora de Festes, Gemma Alós, ha volgut agrair públicament la col·laboració de totes les persones i col·lectius participants:
“Vull agrair la gran acceptació i la capacitat d’adaptació de totes les associacions, entitats i clubs esportius, que han sabut ajustar-se a la nova data i horari a causa de les previsions meteorològiques, demostrant una vegada més el seu compromís amb la ciutat”.
Així mateix, Alós ha animat la ciutadania més menuda a viure intensament esta jornada:
“Convidem tots els xiquets i xiquetes d’Alzira a eixir al carrer el pròxim 6 de gener per acomiadar Ses Majestats amb il·lusió i alegria, fins retrobar-nos amb ells l’any que ve”.
Recorregut de la cavalcada
L’itinerari previst serà el següent: Pare Castells (Escola d’Adults), Verge de la Murta, plaça 1r de Maig, Federico Gómez Clemente, Gandia, plaça Alacant, Benito Pérez Galdós, plaça Major, avinguda Sants Patrons, Correus, Major Santa Caterina i plaça Constitució, fins a arribar a l’Ajuntament.
Alzira tornarà a omplir-se d’il·lusió i fantasia en una jornada pensada per a tota la família, demostrant que la màgia dels Reis d’Orient continua viva als carrers de la ciutat.