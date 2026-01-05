La DGT activa la tercera fase de l’Operació Retorn amb motiu de les festes de Reis

RIBERA
La DGT activa la tercera fase de l’Operació Retorn amb reforç de controls i mesures especials davant el trànsit intens de Reis

Els serveis d’emergències alerten sobre plaques de gel i recomanen equipament d’hivern i precaució en carreteres secundàries

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha posat en marxa la tercera i última fase de l’Operació Especial de Trànsit de Nadal, corresponent a l’Operació Retorn, que s’estén del divendres 2 fins al dimarts 6 de gener. Este període coincideix amb el retorn massiu de desplaçaments després de les celebracions de Cap d’Any i Reis.

Durant estos dies es preveu un important increment del trànsit, especialment en les vies d’accés a les grans ciutats i en les principals carreteres de la xarxa estatal i autonòmica. Les hores amb més intensitat de circulació se situen principalment entre les 19:00 i les 21:00 h.

Per tal de garantir la seguretat viària i la fluïdesa del trànsit, la DGT ha reforçat el dispositiu amb controls de velocitat, alcoholèmia i drogues, així com amb una major presència d’agents de la Guàrdia Civil de Trànsit. A més, s’han habilitat mesures especials de regulació, com carrils addicionals i itineraris alternatius en punts conflictius.

Els consorcis de bombers de les tres províncies han emés avisos preventius en què insten els conductors a extremar la vigilància. El principal perill resideix en la formació de plaques de gel durant la matinada i les primeres hores del dia de Reis; la humitat depositada per la borrasca Francis, en gelar-se a causa de les temperatures sota zero, convertirà moltes carreteres secundàries de l’interior en superfícies altament lliscants.

Des del 112 GVA i els serveis de bombers es recomana que, abans d’emprendre el viatge de retorn, es consulte l’estat de les carreteres i es viatge amb equipament d’hivern necessari, incloent cadenes i el dipòsit de combustible ple. Les autoritats d’emergències han reforçat la seua presència en les zones d’ombria i ports de muntanya, on la Situació 0 obliga a mantindre un dispositiu de neteja constant.

Amb la previsió que el temporal comence a remetre lentament a partir de la vesprada de dimarts, el final d’este Nadal quedarà recordat com un dels més rigorosos i complexos per a la mobilitat a la geografia valenciana. També cal recordar la obligatorietat de portar la balisa V16 de preseyalització de perill al vehicle i utilitzar-la en cas d’avaria o emergència en vies interurbanes.

