La Generalitat completa la recuperació de més de 500 camins rurals a València i Castelló després de les pluges i riuades

La Generalitat recupera 527 camins rurals a València i Castelló després de pluges i riuades, garantint l’accés a explotacions agrícoles
La inversió de 30 milions d’euros prioritza accessos estratègics, seguretat i activitat econòmica al camp valencià
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha destacat que la Generalitat ha completat la recuperació de 527 camins rurals, amb un grau de compliment del 96,5 % respecte als camins compromesos, després dels danys provocats per la riuada a la província de València i les intenses pluges a Castelló. A més, 30 obres continuen en execució.
Barrachina ha subratllat que la mobilització de 30 milions d’euros ha estat una actuació estratègica i immediata per garantir que cap agricultor quede aïllat i pugui accedir a la seua explotació, assegurant així la continuïtat de l’activitat agrària. Del total, 21,4 milions s’han destinat a València i 8,2 milions a Castelló, prioritzant accessos agrícoles estratègics, connexions entre camins dispersos i zones amb impacte en seguretat i activitat econòmica.
“No només parlem de reparar el que s’ha malmès, sinó de recuperar millor, amb accessos més fiables i segurs”, ha destacat Barrachina, emmarcant les actuacions en la política del Consell de defensar el territori amb fets i no promeses.
Actuacions destacades a l’Alto Palancia
A la comarca de l’Alto Palancia s’ha actuat en 73 camins rurals de 14 municipis, dels quals 57 ja estan finalitzats, 6 en execució i 10 pendents d’inici. En conjunt, el grau d’execució és del 78,1 %, amb intervenció activa sobre el 86,3 % de les actuacions previstes.
Ajudes per a joves i nous agricultors
Barrachina ha recordat també les ajudes a joves i nous agricultors, amb 32 sol·licituds a l’Alto Palancia (20 joves i 12 nous incorporats), amb un import total de 1,7 milions d’euros.
A Castelló s’han registrat 177 sol·licituds, el 26 % del total de la Comunitat Valenciana, corresponents a 147 joves i 30 nous agricultors, amb un import global de 9,55 milions d’euros. Aquestes ajudes permetran actuar sobre 2.465,8 hectàrees de cultiu i 7.682,4 hectàrees de pastures.
Barrachina ha insistit que aquestes actuacions consoliden una infraestructura rural resilient davant episodis meteorològics extrems i sostenen la renda agrària evitant l’abandonament de terres.