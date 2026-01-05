Sanitat recomana abrigar-se amb diverses capes de roba i apagar les estufes a la nit durant els dies de més fred

Sanitat recorda les mesures preventives davant el fred extrem: abrigar-se per capes i apagar estufes a la nit
Les persones vulnerables i amb malalties cròniques han d’extremar precaucions per evitar hipotèrmia i altres riscos
La Conselleria de Sanitat recorda la importància de previndre els efectes del fred intens i recomana abrigar-se amb diverses capes de roba, protegir especialment el cap, les mans i els peus, així com apagar les estufes elèctriques o de gas durant la nit, per a evitar possibles problemes de salut associats a les baixes temperatures.
Sanitat incidix que els efectes nocius del fred extrem es poden evitar si es prenen les precaucions adequades, especialment en persones majors, amb malalties cròniques o en situació de vulnerabilitat, que poden patir hipotèrmia o congelacions si no reben atenció mèdica a temps.
Segons ha assenyalat el director general de Salut Pública, Juan Beltrán, “la prevenció és la mesura més eficaç per a evitar quadres associats al fred extrem i per a no debilitar la resposta defensiva de l’organisme, prevenint així l’agreujament d’altres patologies cròniques”.
Principals recomanacions davant el fred
Entre els consells difosos per la Direcció General de Salut Pública destaquen:
- Abrigar-se per capes i utilitzar roba adequada al fred.
- Respirar pel nas i no per la boca quan s’estiga a l’exterior, ja que l’aire es calfa abans d’arribar als pulmons.
- Apagar estufes i aparells de calefacció durant la nit.
- Ventilar regularment la vivenda, sobretot si s’utilitzen brasers o xemeneies, per a evitar l’acumulació de monòxid de carboni (CO).
- Extremar les precaucions en cas de gel als carrers i utilitzar calçat antilliscant, si és possible.
- Prendre begudes calentes per a mantindre’s hidratat.
- Evitar el consum d’alcohol, ja que incrementa el risc davant el fred.
- No prendre medicaments sense recepta mèdica, ja que alguns poden agreujar els efectes de les baixes temperatures.
A més, Sanitat recomana prestar una atenció especial a les persones vulnerables i reforça la importància de la vacunació contra la grip, especialment en persones majors de 65 anys i en aquelles que patixen malalties cròniques.
Finalment, la Conselleria aconsella a la ciutadania mantindre’s informada sobre la situació meteorològica i consultar els canals oficials per a seguir l’evolució de les alertes durant els mesos d’hivern.