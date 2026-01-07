Alzira valora molt positivament el Nadal per la gran participació ciutadana i una programació diversa i descentralitzada

Una programació descentralitzada acosta les festes a tots els barris de la ciutat
Alta participació, oci saludable i activitats per a tots els públics marquen el Nadal 2025-2026
L’Ajuntament d’Alzira ha fet una valoració molt positiva del Nadal 2025-2026, unes festes que han destacat per una programació àmplia, diversa i pensada per a tots els públics, amb una elevada participació ciutadana i activitats repartides per tots els barris de la ciutat.
La regidora de Festes, Gemma Alós, ha assenyalat que «enguany hem volgut fer un pas més perquè el Nadal no es quedara només al centre, sinó que arribara a tots els barris d’Alzira», amb l’objectiu que xiquets, xiquetes i famílies pogueren viure la màgia del Nadal prop de casa, una iniciativa que ha rebut una resposta molt positiva de la ciutadania.
La plaça Major ha tornat a ser un dels epicentres de les celebracions, amb l’encesa de l’arbre de Nadal, el mercadet nadalenc, tallers infantils, animació musical i espais decorats per al gaudi familiar. A més, com a novetat, el campament del Pare Noel i el campament Reial han recorregut diferents barris de la ciutat, apropant les activitats nadalenques a tot el veïnat.
Un altre dels punts forts ha sigut l’aposta per l’oci saludable i educatiu. El regidor d’Esports, Vicent de la Concepción, ha destacat el “Nadal Esportiu Alzira”, una iniciativa nova celebrada al pavelló municipal Pérez Puig, amb activitats esportives, lúdiques i formatives per a la infància i la joventut.
Pel que fa a la joventut, la regidora Lara Ferrer ha subratllat l’èxit de les campanades infantils, que enguany han celebrat la tercera edició i ja s’han consolidat com una cita imprescindible del Nadal a Alzira, oferint una celebració segura, festiva i familiar.
El Nadal ha culminat amb la cavalcada de comiat dels Reis Mags, que enguany ha comptat amb un itinerari renovat i més llarg, permetent que més veïns i veïnes pogueren gaudir del pas de Ses Majestats, i reforçant el seu caràcter participatiu amb la incorporació de noves associacions i clubs esportius locals.
Des de l’Ajuntament d’Alzira s’ha volgut agrair la participació de la ciutadania i la implicació dels serveis municipals, forces de seguretat, associacions i entitats col·laboradores, reafirmant el compromís amb un Nadal inclusiu, participatiu i de qualitat, que fomente la convivència, la cohesió social i l’ús dels espais públics com a punts de trobada intergeneracional.