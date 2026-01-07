Cavalcada dels Reis Mags al Mareny de Barraquetes se celebra el 6 de gener després de l’ajornament pel mal temps

La cavalcada dels Reis Mags se celebra el 6 de gener després de l’ajornament pel mal temps
Els xiquets i xiquetes gaudeixen de regals, caramels i música en una jornada plena d’alegria i màgia
Este any, la tradicional cavalcada dels Reis Mags al Mareny de Barraquetes també va ser ajornada a causa de les inclemències meteorològiques que impedien celebrar-la amb seguretat. T
Tot i això, l’Ajuntament va adaptar l’esdeveniment i finalment la festa es va celebrar el dia 6 de gener, coincidint amb el Dia de Reis, oferint una vesprada plena d’alegria i màgia per a xiquets, xiquetes i famílies.
Finalment, la cavalcada es va poder dur a terme en una jornada marcada pel bon temps, fet que va permetre recuperar l’activitat i mantenir viva la il·lusió nadalenca. Els Reis Mags van arribar al municipi carregats de màgia, somriures i emoció, rebuts amb entusiasme per les famílies que es van congregar per viure este moment tan especial.
Ses Majestats d’Orient van recórrer els carrers del municipi en una desfilada plena de color, música i il·lusió, especialment per als més menuts. Durant el recorregut es van repartir caramels i es van viure moments molt emotius, mantenint la tradició tan arrelada al poble.
Durant l’acte, els més menuts van ser els grans protagonistes i al finalitzar la cavalcada, els Reis Mags van repartir regals a l’interior de la Parròquia de la Verge del Rosari, cridant prèviament els noms dels xiquets i xiquetes per megafonia, un moment que va generar molta emoció tant entre els infants com entre els familiars.