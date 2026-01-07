Cullera tindrà tres platges noves aquest estiu gràcies a una inversió de 22 milions d’euros

Les obres de regeneració del Marenyet i l’Estany començaran al gener i acabaran abans de l’estiu
El projecte recuperarà quasi 3 quilòmetres de litoral i crearà platges més àmplies i resilients
Les obres de regeneració integral de les platges del Marenyet i l’Estany començaran el pròxim 16 de gener i finalitzaran el 30 de juny, amb una inversió de 22 milions d’euros del Govern d’Espanya. Aquesta actuació permetrà recuperar platges desaparegudes per l’erosió durant els darrers 75 anys i crear tres noves platges amb un mínim de 40 metres d’amplària d’arenal.
L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha qualificat la jornada com un “dia històric per al municipi i per als veïns i veïnes del Marenyet i l’Estany”, després d’anys de reivindicacions. Així mateix, ha agraït la implicació de la delegada del Govern d’Espanya en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, qui ha destacat el compromís de l’Executiu amb la protecció del litoral sud de Cullera.
Bernabé ha explicat que el projecte permetrà recuperar la fisonomia de les platges dels anys 50, amb la regeneració de quasi 3 quilòmetres de costa, l’aportació de més d’1 milió de metres cúbics d’arena i la millora de la resiliència davant futurs temporals.
Tres noves platges de Bandera Blava
L’alcalde ha anunciat que l’Ajuntament ja treballa perquè les tres noves platges que es crearan aconseguisquen el distintiu de Bandera Blava, assegurant que Cullera gaudirà aquest estiu de “les millors platges d’Espanya”, sumant-se a les ja reconegudes del municipi.
En què consisteix el projecte?
El tram d’actuació comprén 2,8 quilòmetres de litoral, des de l’espigó sud de la desembocadura del riu Xúquer fins a la Gola de l’Estany, i inclou:
- Abocament d’1.078.628,47 m³ d’arena.
- Construcció de tres espigons de 195 m, 280 m i 222 m.
- Reconstrucció i condicionament dels dics de canalització de l’Estany.
- Retirada de l’escullera existent per aconseguir un mínim de 40 metres d’amplària de platja, arribant en alguns punts a més de 100 metres d’arenal.
- Creació i restauració de cordons dunars per a preservar la biodiversitat i l’ecosistema litoral.
Els treballs es realitzaran amb una draga que extraurà arena en aigües profundes davant el Cap de Cullera, a uns 11 quilòmetres de la costa, i el projecte té prevista la seua finalització el 30 de juny de 2026.