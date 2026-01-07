Els Reis Mags no fallen: Beniparrell viu la festa malgrat el canvi de data

Beniparrell celebra la cavalcada el Dia de Reis malgrat el canvi de data per la pluja
Els xiquets i xiquetes gaudeixen de carrosses, joguets i malabars en una jornada plena d’il·lusió
Molts pobles despertaren el Dia de Reis amb una segona visita de Ses Majestats, que havien ajornat la seua desfilada per les condicions climatològiques de la nit anterior.
Beniparrell, a l’Horta Sud, ha estat un dels municipis que va traslladar la cavalcada al dia 6, celebrant-la finalment el matí del Dia de Reis, una jornada marcada per l’alegria dels més menuts i l’aparició del sol, que no es va voler perdre la celebració.
Definitivament, els xiquets i xiquetes de Beniparrell se n’anaren amb les mans carregades, ja que les carrosses reials repostaren fins en tres ocasions, repartint llepolies i joguets a un públic visiblement emocionat davant l’arribada reial.
A banda de les carrosses, la cercavila va comptar amb la participació d’altres personatges que amenitzaren la vetllada, com Bigotini amb els seus malabars.
Tot i ser un poble menut, la vistositat de la cavalcada de Beniparrell convida veïns i veïnes de les poblacions properes a acostar-se i gaudir la màgia d’esta cita al municipi.
Finalment, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaren a la Plaça del Mercat, on s’assegueren cadascú en el seu tro per repartir els regals pendents, posant punt i final a les celebracions de Nadal a Beniparrell amb una jornada plena d’il·lusió per als més menuts.