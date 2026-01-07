Guadassuar viu la Nit de Reis als carrers tot i el fred

Guadassuar celebra la Nit de Reis als carrers malgrat les baixes temperatures
Caramels, joguets i tradició fan màgica una nit de Reis gelada
Després d’un Nadal marcat per la pluja, l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient a les nostres comarques ha estat acompanyada per una baixada inusitada de les temperatures, deixant un dels dies de Reis més gelats d’este segle.
La majoria de municipis adaptaren les celebracions, bé traslladant l’activitat a espais interiors o bé ajornant les cavalcades fins al dia 6. Tot i això, alguns pobles com Guadassuar, a la Ribera Alta, s’atreviren a mantindre el pla original i gaudiren d’una nit de Reis freda però màgica.
La cavalcada és una oportunitat per saludar de prop a les tres Majestats que, junt als seus patges i emissaris reials, reparteixen caramels, llepolies i joguets. I compte amb les carboneres! Perquè, com marca la tradició, també van repartint carbó a aquells i aquelles que no s’han portat bé.
Una celebració que, a més, fa tornar a casa a moltes persones que durant l’any viuen fora, reunint la família de nou i fent encara més màgica la nit.
I és que els adults també aprofiten la Nit de Reis per enviar els seus desitjos.
Després de la cavalcada, les famílies tornaren a casa a menjar-se el roscó i obriren ja els regals que havien deixat els Reis, mentre que en altres cases els xiquets i xiquetes haurien d’esperar fins al dia 6 al matí per confirmar si Ses Majestats havien encertat en la seua tria.