La Diputació aprova 69 nous projectes del Pla Obert amb una inversió de 11,5 milions d’euros en 13 comarques

La Diputació aprova 69 projectes municipals amb una inversió de 11,5 milions d’euros en 13 comarques
Les actuacions se centren en millora d’infraestructures, espais públics i instal·lacions esportives i socials
La Diputació de València ha aprovat una nova resolució del Pla Obert d’Inversions, que autoritza el finançament de 69 projectes municipals amb una inversió global de 11.528.835 euros. El decret, impulsat des de l’àrea de Cooperació Municipal que dirigeix la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, reforça el caràcter “obert, àgil i flexible” del pla, permetent als ajuntaments decidir en què invertir els seus recursos sense esperar convocatòries ni ajustarse a línies tancades.
Segons la vicepresidenta Enguix, la nova remesa d’inversions es centra en projectes amb impacte directe en la vida quotidiana de les veïnes i veïns, com ara:
- Millora d’infraestructures bàsiques, especialment les xarxes d’aigua potable
- Rehabilitació d’espais públics
- Modernització d’instal·lacions esportives i socials
- Iniciatives per a millorar l’accessibilitat, l’eficiència energètica i la dotació de serveis municipals, amb l’objectiu de promoure un desenvolupament local equilibrat i sostenible.
El nou decret eleva a 853 les actuacions aprovades des de la posada en marxa del Pla Obert, dins del principal programa inversor de la Diputació amb horitzó quadriennal, que permet als ajuntaments presentar projectes de manera contínua. Enguix destaca que amb aquest pla, “és la Diputació la que s’adapta als pobles i no al revés: ací manen els ajuntaments i nosaltres acompanyem amb agilitat, confiança i recursos”.
Per la seua part, el president de la institució provincial, Vicent Mompó, assenyala que el Pla Obert “és molt més que un programa d’inversions”, ja que permet escoltar els ajuntaments, eliminar traves administratives i posar a la seua disposició els recursos necessaris perquè puguen executar les seues prioritats amb autonomia i responsabilitat.
Distribució per comarques i obres destacades
L’últim decret aprova 69 projectes en 13 comarques, que ja poden iniciar els processos de licitació i adjudicació:
- Horta Nord: 13 projectes
- Ribera Alta: 11
- Vall d’Albaida: 9
- Safor: 6
- Hoya de Buñol-Chiva, Ribera Baixa i Costera: 5
- Serrania: 4
- Horta Sud, Rincón de Ademuz i Camp de Túria: 3 cadascun
- Requena-Utiel i Canal de Navarrés: actuacions diverses
Entre les obres més rellevants destaquen:
- Reforma de la piscina coberta de Godella (1.422.667 €)
- Habilitació d’una sala sociocultural a Senyera (733.753 €)
- Recondicionament de la piscina municipal de Yátova (509.523 €)
- Urbanització de l’entrada al poliesportiu de Rocafort (225.604 €)
- Millora de l’accessibilitat i mobilitat urbana a Burjassot (903.000 €)
També s’inclouen diverses actuacions de millora de xarxes d’aigua potable, eficiència energètica i rehabilitació d’espais públics, repartides per tot el territori provincial.