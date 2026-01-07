La Diputació de València finança amb 700.000 euros les obres de millora de la carretera de Sollana al Romaní

La Diputació finança amb 700.000 euros les obres de reforç i millora de la senyalització de la carretera C-3320
Els treballs condicionaràn quatre quilòmetres de via, millorant la seguretat i la mobilitat local
Les obres de reforç del ferm i millora de la senyalització de la carretera de Sollana al Romaní (antic N-332, actual C-3320) ja estan en marxa gràcies a la subvenció de 700.000 euros concedida per la Diputació de València a l’Ajuntament de Sollana.
L’actuació condicionarà aproximadament quatre quilòmetres d’aquesta via, un dels accessos més transitats al municipi, millorant tant els trams urbans com els periurbans i interurbans. Els treballs inclouen:
- Renovació del paviment.
- Millora completa de la senyalització.
- Reforç de la seguretat en passos de vianants a la travessia del Romaní.
- Reorganització del trànsit en la glorieta d’accés al polígon industrial L’Ermita.
La diputada de Carreteres, Reme Mazzolari, ha destacat que aquesta és una primera actuació molt important, però que la Diputació continuarà donant suport a l’Ajuntament per condicionar la resta del traçat, que representa aproximadament un 50 % del total de la carretera pendent d’actuació.
Per la seua banda, l’alcalde de Sollana, Vicente Codoñer, ha subratllat que la carretera és fonamental per a la mobilitat del municipi i l’accés a zones industrials, i ha agraït el suport econòmic de la Diputació, que permetrà millorar la seguretat i les condicions de circulació en aquesta via estratègica.
Les obres són executades per l’Ajuntament de Sollana amb finançament de la Diputació i contribuiran a modernitzar una infraestructura clau per a la mobilitat local i la seguretat dels usuaris en la comarca de la Ribera Baixa.