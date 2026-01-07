Mareny de Barraquetes recupera una de les activitats ajornades d’aquests Nadals

Mareny de Barraquetes celebra a l’aire lliure una de les activitats ajornades durant els Nadals
Xiquets i xiquetes gaudeixen de castells inflables i jocs en un matí de Reis ple de diversió i convivència familiar
L’Ajuntament de Mareny de Barraquetes ha recuperat una de les activitats que es va haver d’ajornar durant estos Nadals a causa de l’oratge advers. Esta activitat s’ha traslladat al matí del dia de Reis i, en esta ocasió, s’ha celebrat a l’aire lliure, aprofitant la millora del temps, al poliesportiu del municipi.
L’espai exterior va permetre que les famílies pogueren gaudir de la festa amb comoditat i seguretat, mantenint la màgia de la celebració.
Durant este matí especial, els xiquets i xiquetes van poder gaudir de diverses activitats lúdiques i moments de diversió pensats especialment per a ells. L’esdeveniment constava d’una sèrie de castells inflables, que van ser un dels principals atractius de la jornada, permetent als més menuts saltar, córrer i jugar lliurement.
L’activitat també va servir perquè els adults es reuniren mentre els seus fills i filles gaudien dels inflables i de la resta de jocs. Esta combinació va permetre que la festa es convertira en un moment de convivència familiar, on infants i grans van poder compartir alegria i entreteniment.
L’Ajuntament va remarcar la importància de mantenir este tipus d’activitats tradicionals, adaptant-les sempre que calga a les circumstàncies, per garantir que cap xiquet o xiqueta es quede sense gaudir de la màgia de la festivitat.
Gràcies a esta iniciativa, Mareny de Barraquetes ha aconseguit que la il·lusió nadalenca continue viva fins i tot després de les incidències meteorològiques, convertint este matí de Reis en una experiència plena de diversió, alegria i moments inoblidables per a tota la comunitat.