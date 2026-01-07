Generalitat i Ajuntament de València estudien espais per acollir provisionalment quadres de Sorolla 

València acollirà temporalment les obres de Sorolla fins al trasllat al Palau de Comunicacions
L’alcaldessa i el president de la Generalitat avancen l’arribada dels quadres perquè els valencians puguen gaudir-ne
València acollirà provisionalment els quadres de Sorolla de la Hispanic Society of America, possiblement en el Museu de la Ciutat, fins que puguen ser traslladats al Palau de Comunicacions. Així ho han anunciat l’alcaldessa de València i el president de la Generalitat Valenciana, que treballen ja per avançar l’arribada dels quadres, perquè valencians i valencianes puguen gaudir d’ells mentre es realitza l’actuació en el Palau de Comunicacions.
La Hispanic Society acull una destacada col·lecció de peces del reconegut pintor valencià Joaquín Sorolla. El passat juliol, la institució i la Generalitat van signar un acord que permetrà que 220 obres de Sorolla s’exhibisquen a València, convertint l’antic edifici de Correus i futur Museu Sorolla en la primera seu europea de la Hispanic Society. L’alcaldessa de València i el president de la Generalitat també han tractat altres assumptes en esta primera trobada després de la presa de possessió del cap del Consell.
Catalá ha sol·licitat també que la comissió mixta de la dana aborde la necessitat d’executar el Pla Sud Metropolità amb urgència.