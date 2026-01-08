Alzijoya Alzira: joieria artesanal a preu de fàbrica

Joieria artesanal amb més de 30 anys d’experiència i preus directes de taller
Aliances, col·leccions personalitzades i servei postvenda que garanteix qualitat i durabilitat
Amb més de 30 anys d’experiència en joieria artesanal, Alzijoya s’ha consolidat com un referent local en creació i venda de productes de luxe assequibles. Situada al centre comercial Carrefour Alzira, la firma combina elegància, innovació i proximitat per al consumidor valencià.
Els clients poden triar entre aliances de boda, medalles religioses, pendents de perla o diamant, així com col·leccions minimalistes i colgants escultòrics. A més, ofereixen la possibilitat de personalitzar qualsevol peça, convertint cada joia en un regal amb significat únic.
El compromís d’Alzijoya amb la qualitat artesanal, l’ús de materials de primera i els preus directes de taller fan de la firma una joieria de confiança per a tota la família. També compta amb servei postvenda que inclou restauració i manteniment, assegurant que les peces duren tota la vida.