Comencen les rebaixes d’hivern 2026 a la Comunitat Valenciana

Arriben les rebaixes d’hivern 2026 a la Comunitat Valenciana amb descomptes del 20‑40 %
Primers dies amb alta afluència de compradors i recordatori dels drets dels consumidors
Este 7 de gener han començat oficialment les rebaixes d’hivern de 2026 a la Comunitat Valenciana, una de les campanyes comercials més esperades de l’any tant per als consumidors com per al sector del comerç.
Des de primera hora del matí, estos primers dies de rebaixes s’han caracteritzat per una elevada afluència de clients als carrers comercials i centres comercials, especialment en botigues de roba, calçat i complements. Molts establiments ja ofereixen descomptes que oscil·len entre el 20 i el 40 %, encara que s’espera que les rebaixes siguen més importants conforme avance la campanya.
Els aparadors llueixen productes rebaixats i l’equip està a punt per atendre l’afluència de compradors. La majoria d’establiments esperen que estos primers dies siguen clau per a impulsar les vendes de l’inici de l’any.
Des de l’organització de consumidors recorden que, durant estos períodes de rebaixes, els drets dels clients es mantenen intactes: els productes rebaixats han d’haver format part del preu habitual, han de mostrar clarament el preu anterior i el rebaixat, i s’han de conservar els tiquets per a possibles canvis o reclamacions.
Pel que fa als horaris, este diumenge 11 de gener serà un dels dies autoritzats d’obertura comercial a València, fet que podria incrementar encara més l’afluència de compradors durant el primer tram de la campanya. A més, els consumidors han d’estar informats sobre les condicions de devolució i els seus drets durant estos períodes de rebaixes.
Les rebaixes d’hivern s’allargaran durant les pròximes setmanes, previsiblement fins a finals de febrer o principis de març, segons decidisca cada establiment, així i tot estos primers dies continuen sent clau per a trobar més varietat de talles i productes.