RIBERA
TELEVISIÓ

GESL@N TPV: controla el teu comerç de manera fàcil i eficient

GESL@N TPV centralitza vendes, estoc i torns en un programa intuïtiu i eficient

Suport personalitzat, formació gratuïta i informes en temps real per modernitzar el teu comerç

Vols portar la teua botiga al següent nivell? Amb GESL@N TPV podràs gestionar vendes, estoc, torns i magatzem de forma ràpida, intuïtiva i eficient. Tot en un únic programa que ofereix:

  • Gestió de vendes i cobraments
  • Control d’estoc i magatzem
  • Administració de torns i personal
  • Informes i estadístiques en temps real

A més, amb GPS Informatics disposes d’un servei a mida amb instal·lació i formació gratuïtes, suport tècnic personalitzat i actualitzacions periòdiques.

Modernitza el teu negoci i obté més control, més eficiència i més resultats amb GESL@N TPV.

📞 Crida ara al 962 534 068 i informa’t sense compromís!

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats