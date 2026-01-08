La Generalitat divideix en 18 sectors el macroprojecte dels parcs inundables

El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez Mus, ha presentat la zonificació del macroprojecte dels parcs inundables davant la Mancomunitat de l’Horta Sud.
La Generalitat Valenciana ha dividit este projecte en 18 sectors, que ocupen una superfície total de 1.485 hectàrees i preveuen la creació de més de 72 quilòmetres de recorreguts verds i fluvials.
Una infraestructura vinculada a les conques del Poio i del Túria que vol reforçar la resiliència del territori davant el risc d’inundacions i complementar les obres de canalització que ha d’executar el Govern.
Entre les funcions d’este sistema destaquen el laminatge i la retenció d’avingudes, la renaturalització de llits i riberes, la compatibilitat amb usos agraris i forestals, la creació de nous recorreguts per a vianants i ciclistes i la integració amb el plantejament urbà existent. Així, el projecte entén la reconstrucció després de la DANA com a transformació dels espais més vulnerables i no únicament com a reposició d’allò que es va danyar.
El projecte compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València i el Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani, així com la col·laboració de la Diputació de València. Martínez Mus ha insistit que la col·laboració amb els ajuntaments implicats ha estat l’objectiu principal. En paral·lel, la Generalitat està reforçant la coordinació amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
En la trobada ha participat el comissionat per a la Recuperació, Raúl Mérida; el coordinador del projecte de parcs inundables, Vicente Dómine; el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud i alcalde de Sedaví, Josep Francesc Cabanes, així com diferents alcaldes i representants municipals de Torrent, Aldaia, Picanya, Paiporta, Massanassa o València, entre altres.