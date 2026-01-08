La Generalitat promou la declaració del Bosc de Ribera d’Algemesí com a Paratge Natural Municipal

El Consell declararà el Bosc de Ribera d’Algemesí Paratge Natural Municipal en el primer mes del 2026. Junt a l’Assut d’Antella, el paratge d’Algemesí serà el primer en declarar-se com a tal des del 2022.
Una tramitació que va iniciar ara fa 10 anys i que pretén convertir esta zona de set hectàrees en un espai per a tots els algemesinencs i algemesinneques.
La gestió del futur paratge estarà en mans de l’Ajuntament d’Algemesí, que haurà de tenir en compte, en l’autorització de projectes dins del parc, els efectes de cada intervenció sobre els valors paisatgístics i executar qualsevol infraestructura amb criteris de màxima integració paisatgística i mínim impacte ambiental.
A més, esta declaració permetrà al consistori optar a programes de subvencions relacionades amb el manteniment i la millora dels parcs municipals. Sanchis ha anunciat la redacció del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, que se centrarà principalment en este bosc de ribera i en la zona de La Xopera, així com l’estudi de la implementació de càmeres de videovigilància per protegir el paratge sense restringir-ne l’accés.
Este espai es consolida així com un enclavament de referència a la Comunitat Valenciana, ja que conserva un dels escassos exemples de bosc de ribera existents, fruit de la desembocadura del riu Magre cap al Xúquer.
A més, estos boscos funcionen com “esponges” naturals que poden protegir la zona davant de fortes avingudes, com la DANA d’octubre de 2024, que va afectar greument este entorn. Així mateix, el Bosc de Ribera d’Algemesí es convertirà en un paratge idoni per a l’educació ambiental. La declaració definitiva com a Paratge Natural Municipal s’elevarà en les pròximes setmanes al Consell per a la seua aprovació.