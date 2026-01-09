Alzira incrementa un 5% l’interés dels visitants estrangers durant l’últim any

Alzira augmenta un 5% el turisme internacional i consolida visitants europeus
Rutes culturals, natura i turisme sostenible impulsen l’oferta local el 2025
Durant l’any 2025, la Tourist Info d’Alzira ha registrat una activitat constant, amb una major afluència de visitants durant la primavera, especialment als mesos de març, abril i maig, que concentren aproximadament un terç de les atencions anuals.
Valoració positiva del turisme local
El departament de turisme d’Alzira fa un balanç anual positiu, destacant el resultat de les accions desenvolupades a la ciutat. El regidor de Turisme, Xavi Pérez, ha assenyalat:
“Estos dades suposen un canvi de tendència i un impuls per a continuar treballant en el turisme sostenible, pensat tant per als visitants nacionals com per a la ciutadania d’Alzira.”
Les rutes de Jaume I, organitzades durant 2025, han estat un èxit i continuaran en 2026 dins de la programació de l’any Jaume I.
Perfil dels visitants
- La major part han sigut de procedència nacional (al voltant del 85%), especialment locals, així com persones de Madrid i Andalusia.
- El turisme internacional representa aproximadament un 15%, amb un increment del 5% respecte a l’any anterior. La majoria procedeixen de França, Alemanya, Bèlgica i Itàlia, consolidant una presència estable de visitants europeus.
Interessos i consultes dels visitants
- Predomina la informació local, seguida de consultes sobre activitats culturals i festes.
- Es detecta un interés creixent per la natura, especialment pel paratge natural de la Murta i la Casella, així com per rutes de senderisme i muntanya.
- La major part de l’activitat de l’oficina es concentra al matí, entre les 10 i les 14 h.
Perspectives 2026
L’any 2026 marca un punt d’inflexió en la projecció turística d’Alzira, amb el pla estratègic de turisme sostenible com a eina clau per a avançar cap a un municipi turístic i sostenible. Les activitats commemoratives de l’any Jaume I, que també es presentaran a la fira FITUR, seran una de les fites més importants de l’any.