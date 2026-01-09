AVA-ASAJA denuncia un desplom històric del 75% del preu de la tòfona a Castelló

Històric desplom del 75% en el preu de la tòfona a Castelló, segons AVA-ASAJA
El sector exigeix suport de l’Administració i promoció per garantir la viabilitat del cultiu
La rentabilitat del cultiu de la tòfona negra (Tuber melanosporum) travessa un moment crític. Segons AVA-ASAJA, el preu en origen de la tòfona ha caigut en poques setmanes de 500 €/kg a 125-150 €/kg, és a dir, un desplegament del 75%, molt lluny dels 1.000-1.500 €/kg aconseguits en anys anteriors.
Reivindicacions del sector
Per a incrementar la demanda i recuperar preus dignes, AVA-ASAJA demana al Govern:
- Finançar campanyes de promoció per augmentar el consum de tòfona a Espanya.
- Agilitzar les gestions per obrir mercats exteriors.
- Modificar la legislació perquè no es pugui etiquetar un producte com a tòfona si realment no conté aquesta matèria primera.
Evolució dels preus i problemes de mercat
Els productors consultats a Castelló confirmen que els compradors han anat baixant els preus durant desembre, fins al punt que alguns no acordaven cap cotització. La temporada havia començat amb 500 €/kg per la tòfona de primera qualitat, però ha acabat amb 125 €/kg. Alguns agricultors han preferit no malvendre i esperar una recuperació futura.
Impacte del escarabat de la tòfona
La presència del escarabat de la tòfona (Leiodes cinnamomeus) deprecia greument el valor comercial, situant la tòfona afectada en només 30 €/kg. Molts truficultors prefereixen triturar-la per elaborar espora i plantar-la al voltant de carrasques joves per a futurs cultius.
Declaracions d’AVA-ASAJA
Enrique Romero, delegat a El Toro, assegura:
“Salvo els mesos de confinament per la Covid, mai la situació comercial de la tòfona havia estat tan desastrosa. Amb aquests preus no cobrim ni les despeses. Necessitem el suport de l’Administració per millorar el baix consum intern i obrir nous mercats, principalment asiàtics. A més, el 80% dels productes etiquetats com a tòfona en realitat no ho són, així que cal canviar la normativa.”
Mesures sol·licitades per AVA-ASAJA
- Implantació de sistemes de reg de suport amb menys burocràcia.
- Control de fauna salvatge, especialment del jabali, per minimitzar pèrdues.
- Solucions fitosanitàries i biològiques contra l’escarabat de la tòfona.
AVA-ASAJA insta a prendre mesures urgents per garantir la viabilitat del cultiu i defensar els interessos dels truficultors davant un mercat en situació crítica.