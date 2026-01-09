El Consell impulsa la modernització dels serveis públics, reforça la sanitat i aposta pel coneixement i la digitalització

El Consell reforça la sanitat amb més inversió, menys llistes d’espera i noves infraestructures
Modernització, coneixement i digitalització com a eixos per afrontar els reptes de futur
El Ple del Consell ha aprovat un conjunt d’acords que, segons ha destacat el portaveu del Consell i conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, reflectixen un govern “centrat en facilitar la vida a la ciutadania, enfortir els serveis públics essencials i preparar la Comunitat Valenciana per als reptes de futur”.
Més inversió sanitària i reducció de llistes d’espera
En l’àmbit sanitari, Barrachina ha remarcat que el Consell destina més de 1.000 milions d’euros addicionals respecte a l’últim any del Govern del Botànic, fet que ha permés millorar la qualitat assistencial i incrementar les plantilles sanitàries en més de mil professionals.
Esta inversió ha contribuït a reduir la llista d’espera de risc vital de 61 a 27 dies, una dada que, segons el portaveu, “demostra que la sanitat és una prioritat absoluta per al Govern valencià”.
A més, el Ple ha autoritzat acords per valor de 225 milions d’euros per al subministrament centralitzat de medicaments destinats al tractament de la hipertensió pulmonar i la fibrosi quística, garantint així “l’accés continuat a tractaments essencials per a malalties greus i poc freqüents”.
Reforma del centre de salut de Requena
El Consell també ha aprovat la contractació de les obres de reforma integral i ampliació del centre de salut de Requena, amb una inversió superior als 12 milions d’euros. L’actuació permetrà modernitzar unes instal·lacions amb més de 50 anys, ampliar la seua capacitat i oferir millors espais tant per als pacients com per al personal sanitari, donant resposta al creixement de la població atesa.
Aposta pel coneixement i la sanitat animal
Entre els acords destacats figura la creació de l’Acadèmia de Ciències Veterinàries de la Comunitat Valenciana, una nova institució científica que reforçarà la investigació, la divulgació i l’assessorament especialitzat en sanitat animal, salut pública i biodiversitat des de l’enfocament One Health. Barrachina ha subratllat que es tracta d’una “aposta estratègica pel coneixement” i que no tindrà cost per a les arques públiques.
Transport públic més integrat i accessible
En matèria de mobilitat, el Ple ha autoritzat la pròrroga de la integració tarifària del transport metropolità amb Renfe Cercanies fins a 2027, garantint la continuïtat del sistema Móbilis mitjançant una inversió addicional de 21 milions d’euros. Esta mesura permet avançar cap a un transport públic més senzill, accessible i integrat.
Nous nomenaments
Finalment, el Consell ha aprovat diversos nomenaments en diferents departaments:
- Virginia Garrigues Francés, directora general d’Ocupació i Formació de Labora.
- Carlos Gil, secretari autonòmic de Política Institucional i Cohesió Territorial.
- Francisco Javier Zaragosí Castelló, director general de Relacions Institucionals, Seguiment i Comunicació.
- Rosa Ferrando Abad, secretària autonòmica del Sistema Sociosanitari.
Amb estos acords, el Consell reforça la seua estratègia de modernització, inversió social i preparació de la Comunitat Valenciana per als desafiaments futurs.