La Falla Plaça Malva d’Alzira atorga el Guardó d’Or 2026 a Enrique Juan Redal

La Falla Plaça Malva concedeix el Guardó d’Or 2026 a Enrique Juan Redal per la seva trajectòria cultural i educativa
El reconeixement destaca la contribució de Redal a l’educació, l’edició i la preservació del patrimoni d’Alzira
L’Associació Cultural Falla Plaça Malva d’Alzira ha decidit concedir el Guardó d’Or 2026 a Enrique Juan Redal, professor i editor, en reconeixement a la seva trajectòria intel·lectual i professional en els àmbits de l’educació, l’edició i la divulgació cultural.
Biografia i trajectòria
- Nascut a Alzira, concretament a la Plaça Malva.
- Catedràtic d’Institut i professor del Màster d’Edició de la Universitat Complutense de Madrid.
- Ha ocupat càrrecs destacats com a Director General i Director Global de Continguts de Santillana i Director del setmanari El País de los Estudiantes, vinculat a El País.
- Autor de numerosos llibres de text i de més de 30 estudis d’Història social.
- Forma part dels consells assessors de revistes de prestigi com Cuadernos de Pedagogía i Saó.
- Col·labora habitualment amb articles al diari Levante i a la revista Saó.
- Director de les revistes Quaderns d’Investigació d’Alaquàs i Memòria Popular i Patrimoni.
- Des del 2019, coedita la revista del Devallament de la Creu d’Alzira, contribuint a la preservació del patrimoni cultural i històric de la ciutat.
- Recentment nomenat Fill Adoptiu d’Alaquàs per la seva implicació cívica i cultural.
Acte de lliurament
- Tindrà lloc el dimecres 4 de febrer, a les 19:30 hores, a la Casa de la Cultura d’Alzira, dins dels actes de la XXXIV Setmana Cultural.
Amb aquest reconeixement, la Falla Plaça Malva vol destacar no només la trajectòria professional exemplar d’Enrique Juan Redal, sinó també el seu vincle profund amb Alzira, i de manera especial, amb la Plaça Malva, espai de la seva memòria vital i col·lectiva.