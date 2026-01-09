La Generalitat impulsa un protocol per a la mobilització de les unitats de drons dels serveis d’emergències

La Generalitat coordinarà les unitats de drons dels serveis d’emergències amb un protocol comú
Un nou sistema permetrà mobilitzar drons de manera àgil i conjunta en qualsevol emergència
La Generalitat Valenciana està impulsant la creació d’un protocol de mobilització de les unitats de drons dels diferents serveis d’emergències de la Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de coordinar l’ús d’estes aeronaus no tripulades segons les necessitats de cada emergència, les capacitats de cada unitat i amb independència de l’organisme que sol·licite la seua activació.
Esta iniciativa s’ha abordat en una trobada organitzada per la Conselleria d’Emergències al Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat, en la qual han participat els equips de drons dels Bombers Forestals de la Generalitat, la Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana i els sis serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) d’Alacant, Castelló i València.
Durant la reunió s’ha plantejat la creació d’una taula tècnica específica per a posar en comú les capacitats de cada organisme en matèria de drons, així com l’elaboració d’un catàleg de recursos mobilitzables que concrete els mitjans de suport a emergències disponibles en els diferents serveis.
El director general d’Innovació en Emergències, Raúl Quílez, ha destacat que l’objectiu és “avançar en la coordinació i optimitzar els recursos, de manera que els drons puguen ser traslladats amb agilitat i utilitzats allà on siga necessari, independentment del servei al qual estiguen adscrits i del lloc on es produïsca l’emergència”.
Quílez ha assenyalat també que esta iniciativa “no sols té a veure amb capacitats tecnològiques i operatives, sinó amb la creació d’un grup d’experts en el maneig de drons i la coordinació de mitjans aeris, procedents de diferents organismes, integrats en un sistema de treball normalitzat”.
Segons ha explicat el director general, el sistema, sota la coordinació d’Emergències Comunitat Valenciana, permetrà “oferir les capacitats de tots els organismes allà on siguen requerides, amb una organització i coordinació comunes”.
En la trobada, en la qual han participat els tres consorcis provincials de bombers i els serveis municipals de bombers d’Alacant, Castelló i València, també s’ha tractat la incorporació de nova tecnologia a les emergències, així com la detecció de necessitats en procediments de treball, formació i equipament.
En este sentit, Raúl Quílez ha destacat que la Unitat d’Anàlisi de Riscos d’Emergències de la Generalitat està participant en el desenvolupament d’una plataforma tecnològica per al control de l’espai aeri en l’ús de drons en emergències, així com per a la coordinació amb aeronaus tripulades en incendis forestals, una iniciativa pionera a nivell estatal.