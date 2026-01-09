La Mancomunitat de la Ribera Alta celebra el seu 30 aniversari este 2026

La Mancomunitat de la Ribera Alta celebra 30 anys de servei públic amb una programació especial d’actes
Exposicions, fires, taules redones i reconeixements commemoraran tres dècades d’activitat comarcal
La Mancomunitat de la Ribera Alta compleix 30 anys d’història l’11 de gener de 2026. Per celebrar esta efemèride, l’ens comarcal ha preparat una sèrie d’actes que es duran a terme al llarg de l’any per commemorar les tres dècades de servei públic des de la creació de la institució al 1996, quan s’aproven els primers estatuts.
La Mancomunitat, que inicià el seu camí amb 22 pobles i una entitat local menor, compta ja amb 35 municipis i ha anat assolint grans fites com la creació del Consorci de la Ribera, l’inici del servei de recollida de residus, la recuperació del Camí Natural de l’Antic Trenet o la inauguració del primer Centre d’Acollida d’Animals al 2025. Però l’ens comarcal també continua enfrontat obstacles encara a dia de hui.
Entre els esdeveniments més destacats per commemorar el 30 aniversari, es troben la firma d’un conveni de col·laboració amb l’Associació de Municipis de Cap Verd, la publicació d’un llibre comarcal, la I Fira Animalista de la Mancomunitat o la jornada internacional d’intercanvi d’experiències de museus de la Ribera amb la presència d’experts europeus.
L’any obrirà amb una taula redona sobre neuromàrqueting en la Setmana de l’Economia d’Alzira i tancarà amb el IX Fòrum Jove de la Ribera Alta 2026. Tampoc faltaran les cites clàssiques com el lliurament del Guardó d’Honor, que complirà 20 anys, el II Guardó Jove o els tornejos anuals d’escacs i pilota valenciana, que s’avança al mes d’abril per la calor.
Així, al llarg de l’any, les àrees de Promoció Econòmica, Joventut, Serveis Socials, Turisme i Educació Ambiental, així com l’Oficina Comarcal d’Habitatge, l’Agència d’Igualtat i Convivència i l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor organitzaran les seues respectives activitats. El programa complet d’actes anirà actualitzant-se a la pàgina web del 30 aniversari de la Mancomunitat.