LA UNIÓ denuncia que l’acord UE-Mercosur manca de garanties per al camp valencià

LA UNIÓ alerta que l’acord UE-Mercosur deixa el camp valencià en situació de vulnerabilitat”
“L’organització agrària critica la manca de garanties, la competència deslleial i anuncia mobilitzacions”
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha denunciat que el Consell de la Unió Europea ha aprovat hui l’acord comercial entre la UE i el Mercosur sense garantir una protecció efectiva per als llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana, malgrat l’oposició expressada per diversos estats membres. L’organització agrària critica especialment la posició favorable del Govern d’Espanya, a qui acusa d’hipocresia per defensar un acord que deixa el sector primari en una situació de clara vulnerabilitat.
L’aprovació s’ha produït per majoria qualificada, amb el vot en contra de països com França, Irlanda, Hongria i Polònia, que han advertit de l’impacte negatiu del tractat sobre els seus sectors agraris. LA UNIÓ lamenta el canvi de posició d’Itàlia, que finalment no ha bloquejat l’acord, facilitant així que s’aconseguira la majoria necessària.
Des de l’organització s’assenyala que el Govern d’Espanya ha perdut l’oportunitat de defensar el seu sector agrari, posicionant-se al costat dels productors, tal com ha fet el govern francés, per evitar importacions de productes que no compleixen la normativa europea.
“El camp valencià torna a ser la moneda de canvi de la política comercial de la UE”, denuncien, advertint que l’acord posa en risc milers d’explotacions agràries sense assegurar una competència justa.
Salvaguardes ineficients i manca de reciprocitat
LA UNIÓ subratlla que les clàusules de salvaguarda previstes per a productes frescos no són eficients, ja que quan s’activen, el dany econòmic ja s’ha produït. A més, alerta que els països del Mercosur no han confirmat públicament l’acceptació d’estes clàusules, ni com s’aplicarien en la pràctica.
L’organització adverteix també que l’acord permet l’entrada de productes que no compleixen les mateixes exigències sanitàries, ambientals i de benestar animal que s’imposen als productors europeus, fet que suposa competència deslleial i una amenaça directa al model d’agricultura professional.
Mobilització del sector agrari
Encara que l’aprovació del Consell no implica l’entrada en vigor immediata de l’acord, ja que haurà de passar pel Parlament Europeu i processos de ratificació nacional, LA UNIÓ ha anunciat que continuarà treballant per frenar-ne l’aplicació en les actuals condicions.
“Sense clàusules espill obligatòries, sense controls reals i sense salvaguardes automàtiques, este és un mal acord per al camp europeu”, conclou l’organització, que ha anunciat una protesta amb tractors el pròxim 11 de febrer a Madrid.
Dèficit comercial agrari preocupant
Un estudi recent de LA UNIÓ revela que la balança comercial agrària entre Espanya i els països del Mercosur és clarament deficitària, amb un dèficit superior a 240.000 tones en els productes més afectats. L’arròs és el producte més perjudicat, amb un dèficit de -133.850 tones, seguit dels cítrics, amb una diferència negativa de 58.297 tones. També destaquen els sectors avícola, boví i apícola, tots amb balanç negatiu.
Segons LA UNIÓ, este escenari empitjorarà encara més amb el desmantellament aranzelari previst, fet que tindrà greus conseqüències per als llauradors i ramaders valencians.