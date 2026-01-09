Natalia Enguix demana dignitat política al govern d’Alzira en la causa de Mar Chordá

Natalia Enguix reclama dignitat política i suport a Mar Chordá davant la reobertura de la causa judicial
L’oposició denuncia exclusió institucional i sol·licita la suspensió del primer tinent d’alcalde d’Alzira
La regidora alzirenya Mar Chordá ha tornat a comparéixer 13 mesos després de la denúncia interposada contra el seu company de partit, Enrique Montalvá, per presumpte assetjament laboral i sexual. L’edil, expulsada d’UCIN i actual regidora del Grup de No Adscrits, ha anunciat la reobertura de la causa judicial davant l’admissió a tràmit dels recursos presentats per Fiscalia i per la mateixa Chordá, així com de l’ampliació de la denúncia amb nova informació.
La vicepresidenta primera de la Diputació de València i portaveu del grup Ens Uneix, Natalia Enguix, ha mostrat el seu suport a Mar Chordá i ha demanat dignitat política a un govern municipal que, assegura, fa bandera de la igualtat però no aplica correctament els protocols contra l’assetjament.
Les paraules d’Enguix es refereixen a l’exclusió institucional que ha denunciat la regidora Mar Chordá, amb exemples concrets com l’impediment de participar en la redacció consensuada del discurs del 9 d’octubre o de portar la bandera en els actes del 30 de desembre. L’edil ha insistit que UCIN Nacional ha sigut imparcial en este assumpte i que la seua denúncia no respon en cap cas a cap estratègia política.
Així, el cas queda a l’espera de les citacions per a declarar, tant de Montalvá com de Chordá i els diferents testimonis. Mentrestant, la regidora alzirenya i la portaveu d’Ens Uneix demanen que el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Alzira siga apartat dels seus càrrecs en el govern municipal.