“No sigues trastos”, la nova campanya de Cullera per a evitar l’abandonament de mobles i ensers

“Cullera llança ‘No sigues trastos’ per evitar l’abandonament de mobles i residus voluminosos”
“Recollida gratuïta i correcta gestió de residus per una ciutat més neta i sostenible”
L’Ajuntament de Cullera ha llançat la campanya ‘No sigues trastos’, dins del projecte institucional “Planeta Cullera”, amb l’objectiu de convertir Cullera en un municipi referent en sostenibilitat i conscienciar la ciutadania sobre la correcta gestió dels residus voluminosos.
Servei de recollida de trastos gratuït
El servei municipal permet retirar mobles vells, cadires, joguets trencats, matalassos i altres residus voluminosos que no poden depositar-se en els contenidors habituals. Per a utilitzar-lo, cal sol·licitar la recollida prèviament al telèfon gratuït 900 908 891, de dilluns a divendres, de 8 a 13:30 hores, i concretar el dia de l’arreplegada.
Objectiu de la campanya
Difosa a través de mupis i xarxes socials, la campanya vol interpel·lar la ciutadania de manera amable però clara. L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat:
“Aquest servei és un recurs fonamental per a garantir una correcta gestió dels residus voluminosos i evitar l’abandonament d’objectes a la via pública. Fer-ne un bon ús és essencial per a contribuir a una ciutat més neta i sostenible.”
Beneficis de la correcta gestió de residus
L’Ajuntament recorda que gestionar correctament aquests residus té un impacte molt positiu en el medi ambient, ja que:
- Facilita la reutilització i el reciclatge.
- Redueix els punts d’abocament incontrolat.
- Evita sancions per l’abandonament fora dels dies o punts autoritzats.
El servei municipal és, per tant, l’opció correcta, responsable i gratuïta per a desfer-se’n.
Cullera, més neta que mai
Des d’abril, Cullera ha comptat amb un nou servei de neteja viària, més modern i complet, que inclou baldeig intensiu per a mantindre els carrers nets. Aquest mes de gener es posarà en funcionament al 100% el nou servei de contenidorització i recollida de residus, amb nous contenidors, vehicles i plataformes de reciclatge, de manera progressiva a tot el municipi.