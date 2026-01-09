Sueca adjudica el nou contracte de recollida del fem i neteja viària per 3,42 milions d’euros anuals

Sueca adjudica un nou contracte de neteja i recollida de residus per 3,42 milions d’euros anuals
Millores en serveis, flota i personal per a una ciutat més neta i eficient
L’Ajuntament de Sueca ha aprovat, en el primer Ple ordinari de l’any, l’adjudicació del contracte del servei públic de neteja viària i recollida de residus a l’empresa FCC Medio Ambiente SAU, amb una duració inicial de quatre anys i possibilitat de pròrroga d’un any addicional, per un import anual de 3,42 milions d’euros, un increment del 112% respecte al contracte anterior.
La regidora de Medi Ambient i Neteja Viària, Roser Viñoles, ha destacat que amb aquesta contractació es desbloqueja una situació anòmala heretada i es dota Sueca d’un contracte legal, a preu de mercat, que respon a les necessitats del municipi. L’alcalde Julián Sáez ha afegit que és una aposta sense precedents per la salubritat dels carrers i places, prioritzant un servei públic essencial.
Objectius principals del nou contracte:
Actualitzar el servei i millorar l’eficiència i la qualitat.
Increment del 20% del personal dedicat a la neteja.
Renovació i ampliació de la flota i maquinària, incloent compactadores, escombradores, hidro-netejadores i tricicles elèctrics.
Substitució i manteniment de contenidors, amb un 5% adaptats a persones amb diversitat funcional.
Neteja específica de pipicans, zones esportives, mercats i ubicacions concretes com el càmping de les Palmeres.
Increment de freqüències de recollida i neteja; inclosa la fracció orgànica, segons normativa europea.
Reforsos específics en temporada alta i esdeveniments puntuals.
Pla de comunicació i educació ambiental amb pressupost cinc vegades superior a l’anterior.
Sistema digital de seguiment en temps real, accessible per a l’Ajuntament.
Establiment d’un índex de qualitat que pot afectar fins al 10% de la facturació mensual.
Creació d’una Oficina d’Atenció Ciutadana.
Millores pràctiques:
Inversió en vehicles nous exclusius per a la neteja: 1,5 milions d’euros.
Inversió en contenidors nous: 280.000 euros.
Increment de hores addicionals anuals per aigualeig, neteges especials i brigades de xoc.
Recollida de residus nocturna, amb menys molèsties per al trànsit.
Millora de la recollida de residus voluminosos, especialment a la zona marítima: 7 dies a la setmana en temporada alta i 2 dies a la setmana en temporada baixa; al nucli urbà, 6 dies en temporada alta i 2 en baixa.
Neteja diària de zones de gran afluència fins a les 9 hores, amb redistribució posterior per tota la ciutat.
Duplicació de la neteja en zones esportives i comercials.
Instal·lació de contenidors de residus orgànics de 360 litres, més operatius i que ocupen menys espai.
En paraules de Viñoles:
“Tot este esforç té un únic objectiu: la població de Sueca, que mereix un servei òptim, modern i eficient, que millore el seu dia a dia. Esperem que este nou contracte supose un abans i un després en la neteja viària i la gestió de residus.”