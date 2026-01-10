La Jove Orquestra de la Generalitat conclou els concerts d’hivern amb més de 2.300 espectadors

La JOGV tanca la Trobada d’Hivern amb més de 2.300 espectadors i concerts exhaurits
Col·laboració amb el Centre de Perfeccionament eleva el nivell artístic dels joves músics
La Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV), unitat artística de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), ha conclòs la seva Trobada d’Hivern amb més de 2.300 espectadors en els concerts celebrats a Castelló de la Plana, La Nucia i València, sota la direcció del mestre Daniel Gil de Tejada.
Els concerts al Auditori de Castelló (2 de gener) i a Les Arts de València (4 de gener) es van exhaurir les entrades, mentre que a La Nucia es va estar a prop del sold out.
Col·laboració amb el Centre de Perfeccionament
Per primera vegada, la Trobada d’Hivern ha comptat amb la participació del Centre de Perfeccionament del Palau de les Arts de València, dirigit per María Bayo, permetent incorporar cantants solistes de primer nivell al repertori de l’orquestra. Entre els participants destaquen:
- Sopranos: Holly Brown i Nuada Le Drève
- Tenors: Filipp Modestov, Pablo Rubín-Jurado i Joaquín Cangemi
- Barítono: Carlos Reynoso
Beatriz Traver, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’IVC, ha destacat que aquesta col·laboració ha suposat un repte i un al·licient per als joves músics, elevant el nivell artístic dels concerts i amb la voluntat de continuar-la en futurs esdeveniments.
Dades de la Trobada d’Hivern
- Dates: del 22 de desembre al 4 de gener
- Participants: 63 músics menors de 26 anys
- Direcció: Daniel Gil de Tejada (director) i Jesús Orón Bolós (director assistent)
Els concerts i tallers han comptat amb professors especialitzats en cada instrument, com Joan Espina i Alejandra Navarro (violí), Alicia Salas (viola), Montserrat Egea (violoncel), entre d’altres.
Sobre la Jove Orquestra de la Generalitat
La JOGV està formada per 95 músics menors de 26 anys i té com a objectiu contribuir a la formació musical dels joves mitjançant trobades, tallers i producció discogràfica, amb especial atenció a la música actual i compositors valencians.