Juanfran Pérez Llorca visita Alzira amb motiu de la Junta Provincial del PP valencià

Alzira acull la Junta Directiva del PP de la província de València
Juanfran Pérez Llorca i dirigents populars destaquen la unitat del partit i preparació per a les eleccions de 2027
Alzira va acollir el passat divendres la Junta Directiva del PP de la província de València.
El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, va estar present a la reunió, on va assegurar que el Partit Popular està centrat a treballar per solucionar els problemes dels valencians i valencianes, mentre altres es dediquen a la confrontació.
Per la seua banda, el president de la Junta Directiva Provincial del PP, Vicent Mompó, ha destacat que el partit “està fort, unit i preparat per a guanyar en 2027”. Això és el que representa, per a Mompó, la imatge dels 1.300 afiliats i simpatitzants reunits a Alzira.
Preguntat per la salut del partit a nivell intern després de la tragèdia, Pérez Llorca ha assegurat que els populars són l’opció número u en totes les enquestes.
La Junta Directiva va servir per fer balanç del treball desenvolupat durant 2025 i plantejar les línies estratègiques que marcaran l’acció del partit en 2026, així com mostrar l’agraïment a totes les persones que fan possible el projecte polític.
En l’acte també va estar present Esteban González Pons com a membre del comité de direcció nacional del PP; el secretari general del PPCV, Carlos Gil; els vicepresidents del Consell Susana Camarero i José Díez; i els consellers Nuria Martínez i Juan Carlos Valderrama.