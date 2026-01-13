RIBERA
Cullera instal·la cinc ‘miniecoparcs’ per al reciclatge de xicotets residus domèstics

Cullera instal·la cinc miniecoparcs per facilitar el reciclatge de petits residus domèstics

Els nous punts permeten dipositar piles, bombetes, càpsules de cafè, cartutxos i petits aparells electrònics, reforçant la recollida selectiva i la sostenibilitat urbana

L’Ajuntament de Cullera ha posat en marxa una nova xarxa de miniecoparcs urbans per facilitar a la ciutadania el reciclatge de xicotets residus d’ús quotidià, com ara piles, bombetes, càpsules de cafè, cartutxos de tinta i xicotets aparells electrònics, incloent carregadors de mòbil i càmeres.

Aquesta iniciativa forma part del nou servei de contenidorització i recollida de residus que s’està implantant aquest mes de gener i té com a objectiu fomentar la correcta separació dels residus que requereixen un tractament específic i que no han de ser dipositats en contenidors convencionals.

Els nous miniecoparcs s’han instal·lat en punts estratègics de la ciutat amb gran trànsit i visibilitat, incloent el centre urbà, zones pròximes a edificis municipals, principals avingudes i instal·lacions esportives i culturals. Concretament, es troben a:

  • Avinguda Germán Sapiña amb carrer Cervantes
  • Plaça Andrés Piles
  • Avinguda Blasco Ibáñez travessia amb plaça Constitució
  • Carrer València amb el Pont de Ferro
  • Carrer de la Bega amb carrer Metge Joan Garcés

Aquests dispositius se sumen a altres miniecoparcs ja existents a la ciutat, on fins ara es podien dipositar només piles usades.

L’alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacat que “amb aquests nous minipunts contribuïm a un reciclatge més responsable, facilitant punts a la ciutat on poder reciclar aquelles coses menudes i aparells que moltes vegades no sabem on dipositar-ho”.

