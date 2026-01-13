El govern d’Alzira reitera la maniobra política darrere de les acusacions de Mar Chordá

El govern d’Alzira atribueix les acusacions de Mar Chordá a una maniobra política
L’equip municipal defensa la seva actuació, assegura haver posat els fets en mans de la fiscalia i manté que les acusacions responen a interessos polítics, evitant alimentar el debat mediàtic
L’equip de govern d’Alzira ha insistit en la maniobra política darrere de les acusacions de la regidora no adscrita Mar Chordá contra el seu excompany de partit Enrique Montalvá.
Tant Montalvá com l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez i la primera tinent d’alcalde, Gemma Alós, han reiterat la voluntat del partit Ens Uneix de fer caure el tripartit a la capital de la Ribera Alta, apuntant directament a la seua portaveu i vicepresidenta de la Diputació de València, Natalia Enguix.
Durant la seua intervenció, Domínguez i Alós han reafirmat també la seua versió sobre les reunions que van mantindre amb Chordá i en què suposadament foren informats de tot, negant els fets rotundament.
Així mateix, l’alcalde i la segona tinent d’alcalde han reiterat que, una vegada coneguts els fets, els posaren immediatament en mans de fiscalia.
Amb tot, el convenciment que tot açò és fruit d’interessos polítics ha marcat la declaració unilateral del govern alzireny, amb al·lusions constants a Natalia Enguix.
Per la seua banda, Montalvá manté la seua posició de no fer més declaracions mentre la causa judicial continue en marxa, i assegura que, tot i que voldria que açò acabara prompte, sap que el procés pot allargar-se i que el mal, a ell i a la seua família ja està fet.
Amb tot, l’equip de govern manifesta el respecte als temps de la justícia i recorda que un tema com l’assetjament sexual és massa seriós per a convertir-lo en un circ mediàtic