FOTUR presenta a FITUR 2026 l’agenda de festivals i esdeveniments de la Comunitat Valenciana
La federació promou l’oci, la cultura i la música valenciana com a motor turístic i econòmic, destacant festivals com Bigsound, Love to Rock i Latin Fest
La Federació d’Oci, Turisme, Joc, Activitats Recreatives i Indústries Afins de la Comunitat Valenciana (FOTUR) participarà, un any més, a FITUR 2026, la Fira Internacional de Turisme que se celebrarà a IFEMA Madrid, amb una presència que la federació considera la més ambiciosa i projectada de totes les edicions anteriors.
FOTUR acudirà a FITUR juntament amb Turisme Comunitat Valenciana, amb l’objectiu de promocionar l’oci, el turisme, les tradicions culturals i festives, la gastronomia i els festivals del territori. La federació vol posar en valor el sector recreatiu i cultural com a motor turístic, econòmic i social, consolidant el seu creixement dins del panorama nacional i internacional.
Agenda de festivals i esdeveniments 2026
El dijous 22 de gener a les 16:30 hores, a la Plaça de la Comunitat Valenciana del recinte firal d’IFEMA, FOTUR celebrarà una presentació i roda de premsa juntament amb PROMFEST, dirigida a mitjans de comunicació i professionals del sector.
Durant l’acte es projectarà un vídeo resum amb els moments més destacats de 2025 i amb l’agenda de festivals i esdeveniments previstos per a 2026, amb la participació de representants dels principals esdeveniments, responsables de locals i promotores, així com d’artistes vinculats a l’oferta musical i recreativa valenciana.
L’acte comptarà amb la presència institucional de la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Marian Cano, el secretari autonòmic de Turisme, José Manuel Camarero, i el director general de Turisme, Israel Martínez, així com del president de FOTUR, Víctor Pérez. També participaran professionals destacats del sector, com Joanvi Díez (PROMFEST), Juanjo Talaván (Bigsound Festival) i Miguel Torres (Verbeneo de Museo i Bigsound).
Entre els festivals i activitats destacats de l’agenda valenciana hi ha Bigsound Festival, Love to Rock, Latin Fest Valencia i esdeveniments celebrats a altres punts de la Comunitat, com Benidorm.
Amb aquesta presència a FITUR 2026, FOTUR reforça el seu paper com a altaveu de l’oci i la cultura valenciana, apostant per una oferta que combina música, festivals, tradició i experiències recreatives com a elements clau per atraure turisme i dinamitzar l’economia de la Comunitat Valenciana.