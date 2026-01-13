La Diputació revoluciona la relació entre ciutadans i ajuntaments amb l’app CIVIS

La Diputació llança l’app CIVIS per millorar la comunicació entre ciutadans i ajuntaments
L’aplicació permet enviar incidències, inscriure’s en activitats i demanar cites prèvies, impulsant una administració més accessible, moderna i participativa
La Diputació de València ha presentat CIVIS, una nova aplicació mòbil que permet als ciutadans comunicar incidències, inscriure’s en activitats municipals i demanar cites prèvies de manera ràpida, senzilla i intuïtiva. La ferramenta, desenvolupada per l’àrea d’Administració Electrònica, està disponible per a tots els ajuntaments de la província.
Segons el president Vicent Mompó, CIVIS garanteix que fins i tot els municipis més xicotets puguen accedir a la tecnologia més avançada, millorant la participació ciutadana i la qualitat de vida. L’aplicació compta amb tres mòduls principals:
- Incidències: enviar avisos sobre desperfectes, suggeriments o agraïments, amb geolocalització i seguiment en temps real.
- Inscripcions: participació en activitats i esdeveniments municipals.
- Cites prèvies: gestió d’atenció ciutadana de manera còmoda.
A més, els usuaris rebran notificacions en temps real sobre tallades de carrers, obres, activitats culturals, canvis en el transport, alertes meteorològiques i altres qüestions d’interès.
El diputat Juan Ramón Adsuara ha destacat que CIVIS s’emmarca dins de l’estratègia de la Diputació per implantar la intel·ligència artificial en la gestió administrativa, generant dades i estadístiques útils per a la presa de decisions.
L’aplicació forma part de la plataforma Portals Municipals, que ofereix assistència tècnica i suport continu als municipis valencians, impulsant una administració moderna, transparent i pròxima al ciutadà.