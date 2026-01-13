La Generalitat concedeix les primeres ajudes directes per a l’adquisició de vivenda a 32 famílies afectades per la dana

La Generalitat concedeix les primeres ajudes per a l’adquisició de vivenda a famílies afectades per la dana
Les subvencions beneficiaran 32 famílies i cobreixen fins al 10 % del preu de compra, reforçant la recuperació i la resiliència dels municipis afectats
La Vicepresidència Primera i Conselleria de Vivienda, Ocupació, Joventut i Igualtat ha aprovat la primera concessió de les ajudes del Pla Especial de Vivienda Dana, amb una inversió inicial de 303.157,41 euros que beneficiarà 32 famílies afectades pel temporal del 29 d’octubre de 2024.
Aquestes subvencions cobreixen fins al 10 % del preu de compra, amb un màxim de 20.000 euros per vivenda, i estan destinades a persones que van perdre el seu habitatge o van patir danys estructurals irreparables a causa de les inundacions. El pagament es farà en una sola transferència bancària, sense necessitat de documentació addicional.
La vicepresidenta primera i consellera, Susana Camarero, ha destacat que aquestes ajudes no són només una compensació econòmica, sinó una política que prioritza el dret a l’habitatge i la resilència dels municipis afectats, contribuint a la recuperació econòmica i social i al reafirmament de la població en les seues localitats.