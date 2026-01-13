La Generalitat revisarà el PATRICOVA per ampliar les restriccions a la construcció en zones inundables

La Generalitat revisarà el PATRICOVA per reforçar la seguretat en zones inundables
La mesura ampliarà les restriccions a la construcció i adaptarà l’urbanisme al risc climàtic extrem, amb un enfocament basat en la planificació segura del territori
El vicepresident tercer i conseller de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i Recuperació, Vicente Martínez Mus, ha anunciat que la Generalitat ampliarà les limitacions a la construcció en zones inundables dins de la revisió del Pla d’Acció Territorial sobre Prevenció del Risc d’Inundació (PATRICOVA), amb l’objectiu de adaptar l’urbanisme al nou context climàtic i reforçar la seguretat de les persones davant episodis extrems.
Martínez Mus ha presentat les bases del PATRICOVA davant de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), destacant que “no es tracta d’un mer tràmit administratiu, sinó d’una decisió vinculada a la seguretat de les persones i a la forma en què volem habitar el territori en el futur”.
La revisió tindrà dues fases:
- La primera fase se centrarà en les conques fluvials més afectades per les riuades de 2024, amb la col·laboració de la UPV.
- La segona fase ampliarà l’anàlisi al conjunt del territori valencià, garantint una visió global i coherent.
Segons el conseller, es vol ampliar el període de retorn per a models d’episodis extrems fins a 2.000 anys, davant la possibilitat que els escenaris actuals de 500 anys resulten insuficients, ja que continuaran registrant-se precipitacions molt intenses.
Martínez Mus ha ressaltat que revisar el PATRICOVA “no significa frenar el desenvolupament, sinó fer possible el futur en condicions de seguretat”. Aquesta revisió permetrà decidir millor en matèria de planificació, usos del sòl i desenvolupament urbà, protegint així la població, les activitats econòmiques i els serveis públics.
El conseller ha agraït el treball dels equips tècnics, universitats i ajuntaments, reafirmant el compromís del Consell amb un territori que “no s’improvisa, sinó que es cuida, s’ordena i es protegeix”.