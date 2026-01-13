LA UNIÓ exigeix igualtat de normes per a protegir l’agricultura ecològica europea davant les importacions

LA UNIÓ exigeix igualtat de normes per a les importacions ecològiques i rebutja l’equivalència amb tercers països
L’organització reclama més controls, certificació plena a partir de 2027 i defensa la credibilitat del segell ecològic europeu
A UNIÓ Llauradora i Ramadera ha reclamat a la Comissió Europea i al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que la modificació del Reglament (UE) 2018/848 sobre producció ecològica garantisca una competència justa entre els productors europeus i les importacions procedents de tercers països. L’organització rebutja la pròrroga automàtica del règim d’equivalència i defensa que tots els productes ecològics importats complisquen les mateixes normes que s’exigeixen als llauradors i ramaders de la Unió Europea.
Segons LA UNIÓ, el model ecològic europeu es fonamenta en requisits estrictes de producció, control i traçabilitat, que comporten un esforç econòmic i tècnic important per al sector. Permetre l’entrada de productes importats sota criteris més laxos suposa un desavantatge competitiu injustificat per als productors valencians i posa en risc la credibilitat del segell ecològic europeu davant els consumidors.
En aquest sentit, l’organització defensa que, a partir de 2027, totes les importacions ecològiques s’hagen de certificar conforme al Reglament (UE) 2018/848, i reclama el reforç dels controls en frontera, auditories rigoroses als organismes de certificació de tercers països i una major transparència sobre els incompliments detectats.
LA UNIÓ també aposta per una simplificació tècnica de la normativa ecològica que facilite el seu compliment a les explotacions europees, especialment les xicotetes i les situades en zones desfavorides, sense rebaixar el nivell d’exigència del model ni posar en risc la viabilitat econòmica del sector.
Finalment, l’organització subratlla que protegir l’agricultura ecològica europea no és proteccionisme, sinó una qüestió de coherència normativa, equitat econòmica i respecte a l’esforç de milers de llauradors i ramaders que ofereixen productes d’alta qualitat i confiança.