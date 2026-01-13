Pérez Llorca critica que el Govern promoga trasvassos a Marroc mentre retalla el Tajo-Segura

Pérez Llorca critica que el Govern subvencione trasvassos a Marroc mentre retalla el Tajo-Segura
El president de la Generalitat defensa una gestió de l’aigua basada en criteris tècnics i anuncia la creació de la Mesa de l’Aigua i el Regadiu per garantir la sostenibilitat hídrica a la Comunitat Valenciana
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha denunciat que el Govern d’Espanya subvencione trasvassos a altres països com Marroc mentre es limita el caudal del Tajo al Segura, amb una reducció mitjana de 78 hm³ anuals per a la cuenca del Segura.
Durant la Comissió Provincial de l’Aigua de la Diputació d’Alacant, Pérez Llorca ha criticat la falta de rigor tècnic i ha defensat que les decisions sobre el Tajo-Segura no poden ser ideològiques ni polítiques, sinó basades en criteris científics. També ha avançat que aquest any es constituirà la Mesa de l’Aigua i el Regadiu de la Comunitat Valenciana, amb la participació de administracions, regants, universitats i agents socials.
Entre les prioritats i projectes del Consell a Alacant destaquen:
- Millora de la conducció del postrasvassament Júcar-Vinalopó, amb major aprofitament d’aigua i menor sobreexplotació d’aqüífers.
- Reutilització d’aigües depurades per aconseguir el vertido zero a la badia d’Alacant, amb inversió de 300 milions d’euros, incloent Marina Baixa, Torrevieja i Oriola.
- Prevenció d’inundacions a la Vega Baixa, amb actuacions com la protecció del Hospital comarcal d’Oriola (1,7 milions), millora del desguàs del Segura a la desembocadura (14,8 milions), restauració fluvial de Rojales (1,2 milions) i reforç del dique de San Fulgencio (3,2 milions).
Pérez Llorca ha insistit que l’aigua és un bé comú i que la Generalitat actuarà amb responsabilitat i rigor tècnic per garantir-ne la gestió sostenible i la defensa dels interessos de la Comunitat Valenciana.